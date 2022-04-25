Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс решил сменить фамилию
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Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс сообщил о решении сменить фамилию. Он принял его из-за частых сравнений с президентом России Владимиром Путиным.
27-летний спортсмен стал Кристенсом Роде, взяв фамилию жены. Сделать это позволяет Статья 2 Закона об изменении персональных данных и сведений о национальности.
«Когда я достиг спортивного уровня, на котором меня начали замечать СМИ, они не верили, что у меня может быть такая фамилия. Писали Путнис, Путнс и т.д. И украинцы уже тогда поглядывали на меня с подозрением», — приводит слова Путинса Delfi.
Путинс завершил карьеру в 2021 году. В январе 2020 года он в паре с Имантсом Марцинкевичем выиграл домашний этап Кубка мира в спринте, это последнее крупное достижение Кристенса.
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