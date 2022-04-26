Олимпийская чемпионка по сноуборду пропустит сезон ради ментального здоровья

22-летняя двукратная олимпийская чемпионка Хлоя Ким, представляющая США, пропустит сезон-2022/2023, чтобы восстановить своё ментальное здоровье.

«Причина такого решения? Просто ради моего психического здоровья. Я просто хочу перезагрузиться. Я не хочу сразу возвращаться к соревнованиям после такого насыщенного, но изматывающего года, к тому же, это был олимпийский год. Я просто хочу насладиться этим моментом, принять всё это, а затем вернуться, когда почувствую себя готовой, на данный момент план определённо состоит в том, чтобы завоевать третью олимпийскую медаль», — приводит слова Ким Reuters.

Напомним, американка стала самой молодой женщиной, завоевавшей олимпийское золото в сноуборде. В 17 лет она взяла золото в хафпайпе на зимних Олимпийских играх 2018 года и защитила свой титул в Пекине ранее в этом году. Спортсменка также брала аналогичную паузу после Игр 2018 года, чтобы сосредоточиться на учёбе и своём психическом здоровье.