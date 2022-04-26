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Евгений Рылов объяснил, почему решил плавать в форме спонсора, разорвавшего с ним контракт

Евгений Рылов объяснил, почему решил плавать в форме спонсора, разорвавшего с ним контракт
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию, россиянин Евгений Рылов заявил, что не планирует отказываться от экипировки своего бывшего спонсора, несмотря на то что с ним расторгли контракт.

Напомним, Speedo разорвала контракт с Рыловым за то, что спортсмен посетил митинг-концерт в «Лужниках». На чемпионате России, который проходит в Казани с 24 по 29 апреля, Евгений выступает в экипировке бывшего спонсора.

«Мне надавали форму [Speedo]. Обижаться и бойкотировать? Я выше этого. Хотя если бы я рекорд мира установил, то, может, отказался бы отдавать Speedo свой гидрокостюм. Посмотрим ещё», — приводит слова спортсмена «РИА Новости Спорт».

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