Джон Хиггинс: О’Салливан сейчас играет лучше, чем когда-либо

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс, дошедший до четвертьфинала нынешнего мирового первенства, традиционно проходящего в Шеффилде (Великобритания), высказался о соседстве в турнирной таблице со старыми соперниками – англичанином Ронни О’Салливаном и валлийцем Марком Уильямсом.

«Я считаю невероятным тот факт, что за 30 лет мы стали лучше, чем когда-либо. Марк Уильямс играет просто потрясающе последние несколько лет. Что же касается Ронни… это Ронни. С ним стало намного тяжелее играть после того, как он фактически отказался от ударов от борта. И это делает его лучше, чем когда-либо», – сказал спортсмен в интервью Eurosport.

Напомним, в рамках 1/4 чемпионата мира Хиггинс встретится с 14-м номером рейтинга, англичанином Джеком Лисовски, до этого на стадии 1/8 сенсационно выбившим австралийца Нила Робертсона.