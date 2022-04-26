Серебряным и бронзовым призёрам Олимпиады-2022 вручили государственные награды

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Игорь Левитин вручили серебряным и бронзовым призёрам зимних Олимпийских игр в Пекине государственные награды, сообщает ТАСС. Церемония награждения прошла сегодня, 26 апреля, в Кремле.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени получили Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, Евгений Климов и Данил Садреев (все — прыжки на лыжах с трамплина), Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов (все — конькобежный спорт), Тимур Билялов, Александр Самонов, Александр Никишин, Сергей Телегин, Дамир Шарипзянов, Владимир Ткачёв, Вадим Шипачёв, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Артур Каюмов, Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Никита Гусев, Александр Елесин (все — хоккей), Илья Буров, Сергей Ридзик (оба — фристайл), Семён Елистратов, Константин Ивлиев (оба — шорт-трек), Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова (все — биатлон), Александра Трусова (фигурное катание), Иван Якимушкин (лыжные гонки).

Обладатели бронзовых наград Олимпиады были удостоены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, в числе награждённых Вик Уайлд (сноуборд), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили (все — биатлон), Анастасия Смирнова (фристайл) и Александр Терентьев (лыжные гонки).

Кроме того, биатлонист Максим Цветков, ставший бронзовым призёром, получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени, а фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, завоевавшие серебряные награды, получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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