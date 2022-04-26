«Абсурд». Владимир Путин о ситуации с Рыловым, отстранённым за посещение митинг-концерта

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым. Международная федерация плавания FINA отстранила Рылова за то, что тот посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«К сожалению, мы встречаемся со случаями, которые доводят эту ситуацию или вот такие действия, такую политику наших партнёров, до абсурда. Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев отстранила его от соревнований только лишь за присутствие, за присутствие на концерте, посвящённом годовщине воссоединения России и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда», — цитирует Путина «РИА Новости Спорт».

Александр Большунов: не люблю, когда меня называют королём лыж: