Путин заявил, что на Олимпиаде-2022 Россия выступила хуже, чем было запланировано

Президент России Владимир Путин после встречи с победителями и призёрами Олимпийских игр – 2022 в Кремле провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором оценил итоги соревнований в Пекине.

«Победители и призёры Игр в Пекине, безусловно, выдающиеся мастера. Они завоевали достойное количество наград. Но сейчас мы не на торжественном мероприятии, а на, по сути, производственном совещании, и должны давать объективные оценки всему, что мы делаем.

В этой связи хотел бы отметить, что итоговое место в общекомандном зачёте у нашей сборной всё-таки ниже, чем было запланировано в Стратегии развития спорта, и прошу Министра спорта, конечно, об этом доложить», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Спортсмены сборной России на Играх в Пекине завоевали 32 медали – 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых, что соответствует девятому общекомандному месту.