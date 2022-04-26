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Видео: реакция Джадда Трампа и Энтони Макгилла на исторический брейк Нила Робертсона

Видео: реакция Джадда Трампа и Энтони Макгилла на исторический брейк Нила Робертсона
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Мэйн-тур опубликовал видео, на котором запечатлена реакция Джадда Трампа и Энтони Макгилла на историческое достижение третьего номера мирового рейтинга Нила Робертсона в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.

Напомним, в матче с Джеком Лисовски (14) Роберстон стал восьмым игроком, оформившим 147-очковый брейк, за 45 лет, что чемпионат мира проходит в шеффилдском театре «Крусибл». Однако это достижение не позволило Нилу выйти в четвертьфинал, он проиграл Лисовски со счётом 12:13.

Трамп (4) и Макгилл (13) играли параллельно с Робертсоном и Лисовски. Публика бурно отреагировала на достижение Нила, что привлекло внимание других снукеристов. В их паре победу одержал Трамп со счётом 13:11.

Видео доступно на YouTube-канале World Snooker Tour. Права на видео принадлежат World Snooker.

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