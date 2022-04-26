Видео: реакция Джадда Трампа и Энтони Макгилла на исторический брейк Нила Робертсона

Мэйн-тур опубликовал видео, на котором запечатлена реакция Джадда Трампа и Энтони Макгилла на историческое достижение третьего номера мирового рейтинга Нила Робертсона в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 по снукеру, который проходит в Шеффилде (Англия) и завершится 2 мая.
Напомним, в матче с Джеком Лисовски (14) Роберстон стал восьмым игроком, оформившим 147-очковый брейк, за 45 лет, что чемпионат мира проходит в шеффилдском театре «Крусибл». Однако это достижение не позволило Нилу выйти в четвертьфинал, он проиграл Лисовски со счётом 12:13.
Трамп (4) и Макгилл (13) играли параллельно с Робертсоном и Лисовски. Публика бурно отреагировала на достижение Нила, что привлекло внимание других снукеристов. В их паре победу одержал Трамп со счётом 13:11.
Видео доступно на YouTube-канале World Snooker Tour. Права на видео принадлежат World Snooker.
- 26 апреля 2022
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:05
-
15:59
-
14:54
-
14:44
-
14:36
-
13:02
-
12:07
-
12:01
-
11:41
-
10:27
-
09:59
-
09:59
-
07:47
-
07:26
-
00:56
-
00:42
-
00:02
- 25 апреля 2022
-
22:15
-
20:48
-
20:36
-
18:21
-
17:53
-
17:27
-
16:23
-
10:07
-
00:26
- 24 апреля 2022
-
16:25
-
15:22
-
14:46
-
13:37
-
09:38
-
00:18