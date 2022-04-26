Министр спорта объяснил Путину, почему Россия недосчиталась медалей на Олимпиаде-2022

Министр спорта Олег Матыцин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта ответил Владимиру Путину, заметившему, что на Олимпиаде-2022 Россия выступила хуже, чем было запланировано.

«Объективно Россия завоевала 32 медали. Мы были лучшими по количеству серебряных, бронзовых, четвёртых мест. И конечно, это, с одной стороны, радует. Также радует то, что российские спортсмены, их 68, завоевали разного достоинства медали. Это тоже лучший показатель. К примеру, Канада – 59 спортсменов, Германия – 57, Норвегия – 34. И тоже важно, что мы в десяти видах программы поднимались на пьедестал. Это тоже лучший результат.

Но, конечно, абсолютно правильно вы отметили, мы не достигли результата по золотым медалям: их шесть, и нам до итогового показателя, который был нами анонсирован, не хватило двух медалей.

Каковы причины. Первая, с нашей точки зрения, это недостаточная централизация в вопросах управления и подготовки сборными командами, включая как научно-методическое, логистическое и медицинское сопровождение, о чем мы сегодня с Вероникой Игоревной Скворцовой тоже говорили. Считаем необходимым расширить полномочия Министерства спорта и внести соответствующие изменения в нормативные документы. Соответствующее предложение мы подготовили.

Второй, тоже важный, объективный момент. У нас отсутствует ряд спортивных объектов для подготовки спортсменов на территории Российской Федерации, в частности круглогодичной подготовки для лыжного вида спорта, биатлона, конькобежного спорта, горнолыжных дисциплин, парка для сноуборда и фристайла. И это стало особенно заметным, конечно же, в период пандемии, и особенно в период санкций. Соответствующие предложения мы по поручению правительства подготовили с финансово-экономическим обоснованием. Надеемся на Вашу поддержку в реализации этого проекта.

Были, конечно, и субъективные факторы, такие как недопуск российских спортсменов по причине отсутствия соответствующей вакцинации либо намеренное непредоставление виз.

Тоже объективным считаю то, что многие наши спортсмены переболели ковидом – это наши лидеры, например Павел Кулижников, Репилов, Коляда, Максим Гуров, Эдуард Латыпов. Они переболели накануне Олимпийских игр и не смогли восстановиться», — приводит слова Матыцина пресс-служба Кремля.