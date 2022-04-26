Глава ОКР сообщил о финансировании олимпийских видов спорта в размере 2 млрд руб. в год

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о финансировании олимпийских видов спорта на ближайшие 4 года.
«Сегодня прошло заседание Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Считаю важным обозначить темы, которые поднимались в рамках нашей встречи. В частности, говорили о том, что антироссийские санкции и ограничения в международном спорте заставляют нас мобилизоваться по всем направлениям деятельности.
Сейчас Олимпийский комитет России завершает подготовку скорректированной комплексной Программы развития Олимпийских видов спорта на период с 2022 по 2026 годы. Финансирование Программы оставит порядка 2 млрд. рублей в год. При этом нашей основной задачей является не только отработка актуальной ситуации, но также адекватное и своевременное реагирование на изменения международной обстановки.
Кстати, для кадрового усиления спортивной отрасли Олимпийский комитет России разрабатывает и реализует программы повышения квалификации сотрудников Общероссийских спортивных федераций.
Кроме этого, мы дополнительно выделяем им не менее 220 млн. рублей в год на привлечение специалистов по наиболее востребованным направлениям, таким как «Антидопинг», «Международная деятельность», «Программы подготовки спортсменов». ОКР расширит перечень этих направлений, включит в программу дополнительного финансирования специалистов по «Программам развития видов спорта», «Научно-методическому сопровождению» и «Проведению соревнований». При этом особое внимание должно быть обращено на молодёжные соревнования и первенства России по разным видам спорта», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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