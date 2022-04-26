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Поздняков уверен в важности юношеских соревнований для будущего российского спорта

Поздняков уверен в важности юношеских соревнований для будущего российского спорта
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил сделать молодёжные соревнования в России открытыми для участия зарубежных спортсменов.

«Благодаря этому мы не только поднимем конкуренцию на уровне резерва, но и подстёгнем спортивную подготовку, улучшим зрелищность, укрепим связи с дружественными странами. Сейчас уровень первенств сильно разнится. Нехватка технологической и экспертной поддержки, недостаток внимания СМИ – в совокупности не способствует мотивации молодёжи, а проблемы с международными стартами в обозримой перспективе многих могут подтолкнуть к завершению карьеры в лучшем случае.

И сейчас развитие юношеских соревнований – одно из важных направлений нашей общей борьбы за спортивную молодёжь и, как следствие, за будущее отечественного спорта. Если мы хотим сохранить это будущее, то резерв и национальные первенства заслуживают особого и пристального внимания.
Для нас в Олимпийском комитете России очевидно, что дальнейшая эволюция нашего спорта потребует не только организационных усилий, но и дополнительных финансовых вложений. По итогам консультаций с Минспорта, ОКР готов участвовать в финансировании молодёжных первенств по олимпийским видам спорта», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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