Стали известны подробности смерти 12-летней шахматистки на первенстве России в Лоо

Стали известны подробности трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край), сообщает телеграм-канал 112.

Выяснилось, что спортсменку загрызли собаки. В свободное время девочка пролезла на закрытую территорию, где на неё напали животные. Через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.

Ранее Федерация шахмат России объявила о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося. В КСКК «АкваЛоо» проходили первенство России среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет, первенство России среди юниоров и юниорок до 21 года, а также Всероссийские соревнования «Первая лига» до 15 и 17 лет.

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