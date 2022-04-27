Универсиада-2023 в Екатеринбурге может не состояться

Летняя Универсиада, запланированная на август 2023 года в Екатеринбурге, может быть отменена из-за международного бойкота. Об этом во время совета по развитию физической культуры и спорта сообщил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.

«В следующем году в Екатеринбурге запланирована к проведению XXXII Всемирная летняя универсиада. Отмечу, что это комплексное мероприятие пока сохранено в календаре Международной федерации, хотя мы испытываем очень большое давление со стороны отдельных государств по отмене этого мероприятия», – приводит слова функционера официальный сайт президента России.

На соревнованиях планируется разыграть медали в 18 видах спорта, в число которых вошли лёгкая атлетика, плавание, теннис, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, баскетбол, волейбол, фехтование и др.