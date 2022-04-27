Юрист объяснила, почему Рылов принял участие в чемпионате России, несмотря на решение FINA

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, почему двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов выступил на чемпионате России в Казани, несмотря на то что Международная федерация плавания (FINA) дисквалифицировала его. Ранее FINA отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он посетил митинг-концерт в «Лужниках», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией.
«Евгений принял участие в чемпионате России по плаванию в силу того, что мы руководствовались официальным текстом решения, где говорится, что ему запрещено принимать участие в международных соревнованиях, организованных FINA. Так как чемпионат России организуется Всероссийской федерацией плавания, а не FINA, то он принял участие», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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