СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней шахматистки на первенстве России

Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СКР по краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней шахматистки Полины Куниковой в результате нападения овчарки (ч.1 ст.109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Куникова выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).
«По данным следствия, несовершеннолетняя прошла на территорию участка, расположенного в районе улицы Лучезарной в посёлке Лоо, который по периметру был огорожен забором лишь с трёх сторон. На данном участке 50-летний местный житель содержал крупных собак породы овчарка, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра. В результате животные напали на девочку, причинив ей множественные телесные повреждения.
Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшей, которая наступила в результате причинённых ей повреждений. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе безопасности содержания животных мужчиной», — отмечается в сообщении ведомства.
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