Александр Лакерник будет переизбираться на пост вице-президента ISU

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) россиянин Александр Лакерник примет участие в переизбрании на новый срок, сообщает пресс-служба ISU.

Сможет ли Лакерник переизбраться, станет известно в июне, когда Международный союз конькобежцев проведёт голосование по поводу запрета делегатам из России и Беларуси претендовать на выборные должности. Лакерник был избран вице-президентом ISU в 2016 году, после чего в 2018-м переизбрался на этот же пост.

Напомним, 1 марта ISU принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой. Запрет на участие коснулся таких видов спорта, как фигурное катание, шорт-трек и конькобежный спорт. 25 апреля ISU лишил Россию возможности проведения Гран-при у фигуристов.