Кабаева ответила на вопрос, готова ли возглавить федерацию вместо Винер-Усмановой

Чемпионка Олимпийских игр 2004 года и двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Алина Кабаева высказалась о возможной смене на посту президента Всероссийской федерации Ирины Винер-Усмановой.

«Сейчас нет. Потому что этому нужно посвятить всю свою жизнь. Так, как это делает Ирина Александровна. У меня же сейчас другая работа, в одном из крупнейших медийных холдингов, и она мне нравится. Но я люблю художественную гимнастику, здесь я добилась хороших результатов, я не оставляю её. И свою задачу вижу в том, чтобы принимать участие в её развитии и совершенствовании», – приводит слова спортсменки ТАСС.

Ирина Винер-Усманова возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, в прошлом — вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).