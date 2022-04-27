Сергей Карякин отреагировал на новость о гибели 12-летней шахматистки на первенстве России

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).

«Большое горе на детском первенстве России в Лоо. На одну из участниц, 12-летнюю Полину Куникову, напала стая собак. От полученных травм девочка скончалась. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Полины…

Нужно разобраться в причинах трагедии. Из того, что мне написали люди, которые там были: некоторые участники проживали в удалённом корпусе гостиницы. Чтобы туда попасть из турнирного зала, нужно было выйти из основной территории комплекса и пройти по неосвещённой, неохраняемой дороге. Со слов родителей участников, уже были жалобы на собак на той дороге, но никто из ответственных лиц не реагировал.

Думаю, что правоохранительные органы должны дать оценку случившемуся и привлечь виновных в этой трагедии к ответственности», — написал Карякин в своём телеграм-канале.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?