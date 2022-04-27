«Уралочка-НТМК» вышла в финал ЧР, сенсационно обыграв «Динамо-Ак Барс»

Женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» вышел в финал чемпионата России среди команд Суперлиги. В полуфинале «Уралочка», занявшая лишь пятое место по итогам предварительного этапа, в двух матчах обыграла лидера регулярки – казанское «Динамо-Ак Барс». Выездной матч завершился со счётом 3:1 в пользу уральских волейболисток, а на своей площадке «Уралочка» не оставила соперницам ни одного шанса, выиграв 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).

Отметим, что «Динамо-Ак Барс» до полуфинала с «Уралочкой» за весь чемпионат проиграло лишь два матча, потерпев по одному поражению от московского «Динамо» и калининградского «Локомотива». Именно эти команды разыгрывают вторую путёвку в финал. Первый матч на тай-брейке выиграл «Локомотив» — 3:2. Второй состоится сегодня позднее.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Второй матч

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:0 (25:17, 25:14, 25:22).

Счёт в серии – 2-0.