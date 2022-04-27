Винер-Усманова сообщила о возможном переходе художественной гимнастики в Азиатскую лигу

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о намерении перейти в Азиатскую лигу.

«Ведётся работа по переходу в Азиатскую лигу, вчера, например, было совещание с Владимиром Путиным, и он сказал, что наше внимание сейчас должно быть направлено на страны Азии и Африки. Шахматы и настольный теннис уже перешли на эту позицию, но у нас есть такой момент, чемпионат мира будет запретом для всех российских художественных гимнасток в связи с санкциями. Единственная возможность, выступать на чемпионатах Азии и на детских соревнованиях. Все остальные соревнования в ведении Европы. Гран-при и Кубок мира находятся в ведении FIG, эти турниры могут быть для нас закрыты, поэтому мы сидим и думаем по поводу таких моментов.

Первый международный турнир состоится 30 апреля, второй турнир пройдёт 10 мая, в котором будут принимать участия иностранные и наши российские художественные гимнастки. Был Кубок мира, но наши турниры будут обозначать как этапы Кубка России. Вот таким образом мы хотим выходить из такой ситуации», — приводит слова Винер-Усмановой Metaratings.