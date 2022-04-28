«Кошмарная история». Анатолий Карпов — о гибели 12-летней шахматистки на первенстве России

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).

«Кошмарная история, подобных ситуаций никогда не было, следствие разберётся. Этот вопрос также должны были учитывать организаторы. Федерация должна оказать помощь, содействие. Не важно, кто виноват, но это произошло на чемпионате России. Мои соболезнования родителям и вообще всем участникам, это такой удар по всем.

Проблему с бездомными собаками нужно обсуждать на законодательном уровне. Это беда России. Эту проблему нужно решать, не первый случай. Взрослые ещё могут отбиться, а дети противостоять не могут», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».



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