«Я бы предпочёл не играть здесь, это тяжёлый турнир». О'Салливан — о выходе в полуфинал ЧМ

Шестикратный чемпион мира англичанин Ронни О’Салливан прокомментировал выход в полуфинал чемпионата мира по снукера.
«Я оставался сосредоточенным и пробовал всё, что можно. У вас есть набор инструментов, и вы пытаетесь использовать всё, что там есть, и играете в свою игру.
Я бы предпочел не играть здесь, потому что это тяжелый турнир. Я всегда говорил, что чемпионат мира и «Мастерс» — два худших турнира для меня.
На самом деле я предпочитаю играть в Лиге чемпионов, но на полуфинальный матч нужно будет прийти и выложиться по максимуму.
Хотел бы я, чтобы четвертьфинал закончился пораньше. Я не люблю, когда меня бьют. Это больно», — приводит слова О'Салливана BBC.
В полуфинальном матче О’Салливан встретится с шотландцем Джоном Хиггинсом.
Главные звёзды снукера – кто они?
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