Джадд Трамп: увидев полуфиналы с О'Салливаном и Уильямсом, вы не захотите сидеть дома

Четвёртый номер мирового рейтинга, победитель первенства планеты 2019 года, англичанин Джадд Трамп прокомментировал выход в полуфинал чемпионата мира по снукеру.

«В конце игры всё было классно, но в какой-то момент тем утром я действительно боролся с собой и думал о том, чтобы уже отправиться в отпуск. Всё это приходило мне в голову.

Внезапно, будто из ниоткуда, Стюарт Бинэм пропустил черный с места, и это придало мне уверенности. Я полностью проигрывал при счете 5:8. Я просто пытался насладиться игрой и выложиться по полной.

Увидев составы полуфиналов с Ронни О'Салливаном и Марком Уильямсом, вы не захотите просто сидеть дома. Это не то, ради чего вы сюда приезжали», — приводит слова Трампа BBC.

Напомним, Трамп в четвертьфинале чемпионата мира обыграл соотечественника, чемпиона мира 2015 года Стюарта Бинэма (12) со счётом 13:8.

В полуфинальном матче Трамп встретится с валлийцем Марком Уильямсом (8), который в четвертьфинале обыграл Яня Бинтао (16) со счётом 13:11.

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