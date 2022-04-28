Поздняков: мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о разломе в олимпийском движении.
«Даже на примере Международной Федерации санного спорта (FIL), оказалось, что решение арбитражного суда не обязательно к выполнению. Мы видим коренной разлом спортивного олимпийского движения. Будем надеяться, что это единичный случай, когда федерация не исполняет решение собственного арбитража.
Наши спортсмены не могут находиться в глубокой точке, мы серьезные страны в части спорта. У нас огромный потенциал, наши спортсмены временно не могут выступать на международных соревнованиях. И это не говорит о том, что наш потенциал снижен. Надеюсь, мы триумфально вернемся на международные спортивные арены", — приводит ТАСС слова Позднякова.
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