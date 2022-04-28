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Легендарный борец Александр Карелин высказался об отстранении российских спортсменов

Легендарный борец Александр Карелин высказался об отстранении российских спортсменов
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Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал то, что многие международные федерации решили отстранить российских и белорусских спортсменов, после того как Россия начала военную спецоперацию на Украине. По словам Карелина, в связи с текущей обстановкой люди научатся по-другому относиться к победе в национальном чемпионате.

«Когда мы вернёмся в мировые спортивные комбинации, мы должны быть к этому готовы. Мы находимся в сложном правильном цикличном определении. В 1980 году спортсмены не приехали в СССР, в 1984 году на Игры не приехали страны соцлагеря. А в 1992 году я нёс флаг Объединённой команды: белое полотнище с олимпийскими кольцами. Но мы и тогда, и сейчас были готовы. Зато мы научимся по-другому относиться к победе в национальном чемпионате», — цитирует Карелина ТАСС.

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