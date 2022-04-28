Чемпионка ОИ Великая заявила, что не поехала бы на Игры, пока России не вернут флаг и гимн

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая заявила, что не намерена ехать на Олимпийские игры, пока российским спортсменам не вернут право выступать под своими флагом и гимном. На Олимпиаде-2020 в Токио россияне выступали как команда Олимпийского комитета России (ОКР), Великая, как и в Рио-2016, завоевала золото в командной сабле.
«Мало времени прошло, чтобы это осознать, у нас все люди разные. Но я, например, участвовала в Играх в Рио-де-Жанейро, когда была такая возможность, но ограничения уже вводили против наших легкоатлетов. Уже в Токио мы поехали под флагом ROC. Мы все время наделялись, что ограничения и давление, которые были в нашу сторону, закончатся. Но оно только нарастало.
Все должны находиться в равных условиях: выступать под своим флагом и со своим гимном. Сейчас олимпийское движение под большим вопросом. Пока не будут созданы равные условия, я бы не поехала на Игры», — приводит слова Великой ТАСС.
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