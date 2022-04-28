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FINA решила не наказывать отстранённого Евгения Рылова за участие в чемпионате России

FINA решила не наказывать отстранённого Евгения Рылова за участие в чемпионате России
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В Международной федерации плавания (FINA) не стали наказывать двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, принявшего участие в чемпионате России в Казани. Ранее FINA отстранила Рылова на девять месяцев за то, что он принял участие в митинге-концерте в «Лужниках», посвящённом годовщине воссоединения Крыма с Россией.

«Международная федерация плавания провела проверку участия господина Рылова в чемпионате России по плаванию и не будет предпринимать никаких дальнейших действий. Чемпионат России по плаванию не был санкционирован FINA и не связан с каким-либо мероприятием FINA в соответствии с решением бюро FINA от 21 апреля об исключении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц из соревнований FINA до конца 2022 года», — приводит слова представителя пресс-службы FINA «Матч ТВ».

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Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:

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