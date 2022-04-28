Лала Крамаренко выступает вне конкурса по новым правилам на международном турнире в Омске

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике, россиянка Лала Крамаренко выступает вне конкурса на международном турнире в Омске с участием российских и белорусских спортсменок. Официально оценки за выступления Крамаренко не выставляются, поскольку она выступает по новым правилам, идеологом которых является глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«У наших участниц очень интересные программы, которые они постоянно совершенствуют. Кстати, Лала Крамаренко покажет абсолютно новую уникальную программу, которая, можно сказать, является воплощением новых идей Ирины Винер-Усмановой», — приводит слова двукратной чемпионки ОИ Евгении Канаевой издание «Без формата».