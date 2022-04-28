В ВФЛА назвали суммы призовых на этапах внутрироссийской серии «Королева спорта»

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова назвала призовые за победу на каждом этапе внутрироссийской серии соревнований «Королева спорта».

Эта серия продлится по август. Первый этап, Всероссийские соревнования по метаниям на призы А. А. Низамутдинова, уже состоялся.



«Суммы пока запланированы такие – 50 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч за второе, 20 тысяч за третье, но это достаточно примерно, поскольку у нас ещё могут быть поступления денежных средств. Хочется, чтобы те люди, которые не имеют сейчас больших доходов, оставались на плаву и имели мотивацию для дальнейших тренировок и выступлений внутри страны.

У нас вчера состоялся президиум, на котором мы приняли решение о том, что 50% денег, которые мы имеем от букмекерских контор, будут направлены на премиальные спортсменам. Пока просчитывают суммы, видов много, соревнований тоже. Но хочу сказать, что впервые в нашей лёгкой атлетике мы так поддерживаем спортсменов. А в нынешней непростой ситуации считаем это огромным успехом рабочей команды федерации.



Когда будут перечислены призовые за первый этап? Постараемся перечислить деньги оперативно, вначале, возможно, огласим, какие будут призовые, а по окончании сезона перечислим. Это ведь пилотный проект, проходит первый раз, могут быть огрехи и неточности. Но мы работаем, чтобы их нивелировать и сделать в дальнейшем всё более качественно. В любом случае надеюсь, что первый блин не будет комом», — приводит слова Приваловой «РИА Новости».