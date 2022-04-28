Гандболистки «Звезды» вышли вперёд в четвертьфинальной серии ЧР с «Астраханочкой»

Завершился первый четвертьфинальный матч чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Звенигородская «Звезда» на своей площадке нанесла поражение «Астраханочке» со счётом 26:23. Самым результативным игроком матча стала Марианна Егорова, забившая в ворота гостей девять мячей. Семь раз отличилась её подруга по команде Наталья Никитина. Столько же мячей на счету Марии Дудиной из «Астраханочки».

Остальные четвертьфиналы женской Суперлиги пройдут завтра, 29 апреля. ЦСКА встретится с «Университетом», «Ростов-Дон» — с «Динамо-Синарой», «Лада» — с «Кубанью». Вторые матчи во всех парах запланированы на 5 мая.

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Четвертьфинал. Первый матч

«Звезда» (Московская область) – «Астраханочка» (Астрахань) — 26:23 (15:13).