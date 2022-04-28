Осталось два дня до окончания приёма заявок на MARSPO AWARDS 2022
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30 апреля – последний день приёма заявок на участие в ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2022.
Этапы проведения премии:
- Прием заявок — до 30.04.2022.
- Публикация шорт-листа — 06.05.2022.
- Открытая онлайн-защита проектов — 24.05.2022 — 25.05.2022.
- Церемония награждения — 26.05.2022.
Базовые критерии оценки любых проектов: идея – качество реализации – эффект.
MARSPO AWARDS — это ежегодный «срез» рынка и площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.
Премия проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие все ключевые спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры — всего более 300 спортивных организаций. Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин входит в состав жюри премии.
Подробная информация — на сайте премии.
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