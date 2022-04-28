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Осталось два дня до окончания приёма заявок на MARSPO AWARDS 2022

Осталось два дня до окончания приёма заявок на MARSPO AWARDS 2022
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30 апреля – последний день приёма заявок на участие в ежегодной профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO AWARDS 2022.

Этапы проведения премии:

  1. Прием заявок — до 30.04.2022.
  2. Публикация шорт-листа — 06.05.2022.
  3. Открытая онлайн-защита проектов — 24.05.2022 — 25.05.2022.
  4. Церемония награждения — 26.05.2022.

Базовые критерии оценки любых проектов: идея – качество реализации – эффект.

MARSPO AWARDS — это ежегодный «срез» рынка и площадка для обмена опытом, где сконцентрированы самые актуальные кейсы на стыке спорта и бизнеса.

Премия проходит ежегодно с 2017 года. В ней принимают участие все ключевые спортивные клубы, лиги, агентства и спонсоры — всего более 300 спортивных организаций. Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин входит в состав жюри премии.

Подробная информация — на сайте премии.

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