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Стало известно расписание Турнира претендентов 2022 года

Стало известно расписание Турнира претендентов 2022 года
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Появилось расписание Турнира претендентов 2022 года. Первый тур пройдёт в Мадриде (Испания) 17 июня, заключительный, 14-й, – 4 июля.

В соревнованиях традиционно принимают участие восемь гроссмейстеров, прошедших отбор через разные турниры. Среди них соперник чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в последнем на данный момент матче за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий. Также квалификацию прошли поляк Ян Кшиштоф Дуда, представляющий Францию Алиреза Фируджа, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, венгр Рихард Раппорт. Представитель Азербайджана Теймур Раджабов, из-за пандемии коронавируса не сумевший сыграть на предыдущем турнире претендентов, получил специальное приглашение ФИДЕ.

Восьмое место после дисквалификации на полгода россиянина Сергея Карякина до итогов рассмотрения апелляции вакантно. Главным претендентом на него является гроссмейстер с лучшим рейтингом – китаец Дин Лижэнь. Он или Карякин в первом туре сыграет с Непомнящим. Другие пары составили Дуда – Раппорт, Каруана – Накамура, Раджабов – Фируджа.

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