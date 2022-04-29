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Видеообзор сотенной серии Ронни О'Салливана в полуфинале. В матче с Хиггинсом пока ничья

Видеообзор сотенной серии Ронни О'Салливана в полуфинале. В матче с Хиггинсом пока ничья
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В четверг, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) стартовали полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру. В борьбе за титул остались всего четыре спортсмена, и все ранее уже выигрывали чемпионаты мира.

В первом полуфинале англичанин Джадд Трамп в первой сессии нокаутировал валлийца Марка Уильямса со счётом 7:1. Во второй полуфинальной паре англичанин Ронни О'Салливан спасся со счёта 0:3 в матче с шотландцем Джоном Хиггинсом. В итоге первая сессия второго полуфинала завершилась вничью – 4:4, хотя шестикратный чемпион мира был на грани провала. В шестом фрейме матча Ронни сделал первую сотенную серию в полуфинале — 116 очков. Всего в первой сессии ему удалось сделать два сенчури.

Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно на YouTube-канале World Snooker Tour.

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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