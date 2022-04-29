Видеообзор сотенной серии Ронни О'Салливана в полуфинале. В матче с Хиггинсом пока ничья

В четверг, 28 апреля, в Шеффилде (Великобритания) стартовали полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру. В борьбе за титул остались всего четыре спортсмена, и все ранее уже выигрывали чемпионаты мира.
В первом полуфинале англичанин Джадд Трамп в первой сессии нокаутировал валлийца Марка Уильямса со счётом 7:1. Во второй полуфинальной паре англичанин Ронни О'Салливан спасся со счёта 0:3 в матче с шотландцем Джоном Хиггинсом. В итоге первая сессия второго полуфинала завершилась вничью – 4:4, хотя шестикратный чемпион мира был на грани провала. В шестом фрейме матча Ронни сделал первую сотенную серию в полуфинале — 116 очков. Всего в первой сессии ему удалось сделать два сенчури.
Права на видео принадлежат World Snooker Tour. Посмотреть видео можно на YouTube-канале World Snooker Tour.
Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.
- 29 апреля 2022
-
13:01
-
12:38
-
11:30
-
10:20
-
01:32
- 28 апреля 2022
-
22:29
-
21:56
-
21:10
-
20:54
-
20:40
-
20:05
-
18:52
-
18:12
-
17:21
-
14:50
-
14:09
-
13:35
-
12:50
-
11:57
-
11:28
-
11:26
-
11:12
-
11:04
-
10:54
-
10:46
-
10:05
-
09:21
-
01:32
-
01:23
- 27 апреля 2022
-
23:31
-
23:06
-
22:32
-
21:41
-
21:30
-
21:14