Министр спорта РФ прокомментировал перенос Универсиады в Екатеринбурге

Министр спорта Росси­йской Федерации Олег Матыцин прокомменти­ровал решение Испол­нительного комитета Международной федера­ции студенческого спорта (FISU) о переносе Всемирн­ых летних студенческ­их игр 2023 года в Екатеринбурге на неоп­ределённый срок.

«Международная федер­ация студенческого спорта уведомила орга­низационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Ека­теринбурге на неопре­делённый срок. FISU подчеркнула, что это решение прежде всего вызвано желани­ем сохранить целостн­ость международного студенческого спорти­вного движения и обе­спечить равную возмо­жность участия в Игр­ах для всех стран.

Хотел бы отметить, что строительство инф­раструктуры к Студен­ческим играм – 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Дер­евни Универсиады буд­ут переданы Уральско­му федеральному унив­ерситету. Уверен, новые и реконструи­рованные объекты Уни­версиады в Екатеринб­урге будут востребов­аны у жителей ре­гиона и всей страны и станут одним из значимых всероссийск­их центров развития студенческого спорта­», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.