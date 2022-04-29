Министр спорта РФ прокомментировал перенос Универсиады в Екатеринбурге

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал решение Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU) о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге на неопределённый срок.
«Международная федерация студенческого спорта уведомила организационный комитет о переносе Всемирных летних студенческих игр 2023 года в Екатеринбурге на неопределённый срок. FISU подчеркнула, что это решение прежде всего вызвано желанием сохранить целостность международного студенческого спортивного движения и обеспечить равную возможность участия в Играх для всех стран.
Хотел бы отметить, что строительство инфраструктуры к Студенческим играм – 2023 будет обязательно завершено. Строящиеся сейчас семь новых спортивных объектов и пять общежитий Деревни Универсиады будут переданы Уральскому федеральному университету. Уверен, новые и реконструированные объекты Универсиады в Екатеринбурге будут востребованы у жителей региона и всей страны и станут одним из значимых всероссийских центров развития студенческого спорта», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
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