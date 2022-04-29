20-летнюю чемпионку России по пляжному волейболу дисквалифицировали за нарушение режима
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Чемпионка России по пляжному волейболу 20-летняя спортсменка Мария Бочарова дисквалифицирована на один год за систематическое нарушение спортивного режима. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Дисквалифицировать Бочарову М. А. сроком на 1 год за систематическое нарушение спортивного режима. Обратить внимание тренеров на усиление контроля за режимом спортсменов во время тренировочных мероприятий, соревнований и в быту», — отмечается в сообщении организации.
С 17 по 21 апреля в Анапе прошёл второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. Бочарова и её партнёрша Мария Воронина пропустили соревнования.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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