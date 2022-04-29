Гимнастка Победушкина победила в многоборье на турнире Канаевой в Омске

Российская гимнастка Мария Победушкина одержала победу в многоборье на первом турнире по художественной гимнастике на призы двукратной олимпийской чемпионки Евгении Канаевой в Омске. Соперниц из Беларуси Алину Горносько и Анастасию Салос россиянка опередила на два балла. Также в турнире принимали участие гимнастки из Казахстана, Узбекистана, Грузии и Армении.

Трёхкратная чемпионка мира среди юниоров россиянка Лала Крамаренко выступила вне конкурса. Её программы поставлены по новым правилам, идеологом которых является глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, поэтому оценки спортсменке не выставлялись.

Художественная гимнастика. Международный турнир Eugeniya Cup

Многоборье

1. Мария Победушкина (Россия) – 133,25.

2. Алина Горносько (Беларусь) – 131,35.

3. Анастасия Салос (Беларусь) – 131,25.