Футболиста КПРФ Асадова дисквалифицировали на два матча за «денежный жест» в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игрока мини-футбольного клуба КПРФ Янара Асадова на два матча.

КДК воспользовался статьёй о санкциях за серьёзные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча. Получив жёлтую карточку в выездном четвертьфинальном матче с «Тюменью», Асадов показал «денежный жест» в адрес судьи.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительный жест в отношении официального лица матча – дисквалифицировать игрока СК КПРФ Янара Асадова на 2 матча Суперлиги сезона 2021–2022 гг.

Обратить внимание департамента судейства и инспектирования АМФР на должное исполнение судьями своих обязанностей», — говорится в решении КДК.

После двух матчей счёт в серии «Тюмень» — КПРФ — 1-1. Третья встреча пройдёт в Москве 2 мая.