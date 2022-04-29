Футболиста КПРФ Асадова дисквалифицировали на два матча за «денежный жест» в адрес судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал игрока мини-футбольного клуба КПРФ Янара Асадова на два матча.
КДК воспользовался статьёй о санкциях за серьёзные дисциплинарные нарушения, которые не были замечены официальными лицами матча. Получив жёлтую карточку в выездном четвертьфинальном матче с «Тюменью», Асадов показал «денежный жест» в адрес судьи.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительный жест в отношении официального лица матча – дисквалифицировать игрока СК КПРФ Янара Асадова на 2 матча Суперлиги сезона 2021–2022 гг.
Обратить внимание департамента судейства и инспектирования АМФР на должное исполнение судьями своих обязанностей», — говорится в решении КДК.
После двух матчей счёт в серии «Тюмень» — КПРФ — 1-1. Третья встреча пройдёт в Москве 2 мая.
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