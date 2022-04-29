ЦСКА, «Кубань» и «Ростов-Дон» вышли вперёд в четвертьфинальных сериях женской Суперлиги

Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

Московский ЦСКА на выезде разгромил ижевский «Университет» со счётом 40:20. У армейцев по восемь мячей забили Елена Михайличенко и Юлия Маркова.

«Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Ладе» — 32:29. Лучшей в составе краснодарского клуба стала Анна Ефимкина, забившая шесть мячей, пять раз отличилась Анастасия Шавман. У «Лады» шесть мячей на счету Натальи Решетниковой, по пять голов забили Ольга Фомина и Вероника Никитина.

«Ростов-Дон» в гостях уверенно обыграл «Динамо-Синару» — 34:22. Восемь мячей в составе гостей забила Кристина Кожокарь, семь – Юлия Манагарова.

Ответные четвертьфинальные матчи пройдут 5 мая.

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Четвертьфинал. Первые матчи

«Университет» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) – 20:40 (11:22).

«Кубань» (Краснодар) — «Лада» (Тольятти) — 32:29 (17:13).

«Динамо-Синара» (Волгоград) — «Ростов-Дон» — 22:34 (12:15).