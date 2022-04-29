ЦСКА стал первым полуфиналистом мужской гандбольной Суперлиги

Гандболисты ЦСКА первыми вышли в полуфинал чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче армейский клуб на своей площадке нанёс поражение астраханскому «Динамо» со счётом 29:28.

Лучшим в составе ЦСКА стал Илья Белевцов, забросивший семь мячей. Столь же результативным у «Динамо» оказался Дмитрий Шелестюков.

По сумме двух матчей ЦСКА обыграл «Динамо» со счётом 59:51.

В остальных парах ответные четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 30 апреля. «Чеховские медведи» сыграют с «Акбузатом», «Университет Лесгафта-Нева» — с командой «Донские казаки – ЮФУ», «Пермские медведи» — со «СГАУ-Саратов».

Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Четвертьфинал. Второй матч

ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Астрахань) – 29:28 (14:14).

По сумме двух матчей – 59:51.