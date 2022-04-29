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Иван Чишкала забил «Барселоне» в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов

Иван Чишкала забил «Барселоне» в полуфинале мини-футбольной Лиги чемпионов
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Завершился полуфинальный матч мини-футбольной Лиги чемпионов. Португальская «Бенфика» уступила испанской «Барселоне» со счётом 4:5. Игрок сборной России Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», сравнял счёт на 38-й минуте и перевёл встречу в дополнительное время. Во втором периоде овертайма победу «Барселоне» принёс Адольфо.

В итоге «Бенфика» сыграет за третье место с французским «Аньер-Вильнёв», а «Барселона» поспорит за титул с португальским «Спортингом».

Чишкала перешёл в «Бенфику» в 2020 году. До этого он выступал за российский клуб «Газпром-Югра», в составе которого выиграл Кубок УЕФА и дважды стал чемпионом страны. В составе сборной России Чишкала — серебряный призёр чемпионата мира — 2016.

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