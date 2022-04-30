Российская легкоатлетка дисквалифицирована на три года за употребление мельдония

Российская легкоатлетка Алекса Мухаметшина, специализирующаяся в прыжках в длину, получила три года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба ВФЛА. Проба, взятая у спортсменки 29 января 2022 года, показала наличие в её организме запрещённой субстанции «мельдоний».

На основании решения Комиссии РУСАДА по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил Алекса Мухаметшина (Пермский край) дисквалифицирована ВФЛА на три года за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещённой субстанции, её метаболитов или маркеров в пробе, взятой у спортсмена», «Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»).

Срок дисквалификации спортсменки — с 18 февраля 2022 года по 17 февраля 2025 года. Все результаты Мухаметшиной, показанные с даты взятия положительной пробы, аннулируются.