Ронни О'Салливан приблизился к победе в полуфинале чемпионата мира с Джоном Хиггинсом

В субботу, 30 апреля, в Шеффилде (Великобритания) продолжились полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру.

Третью сессию провели титулованный англичанин Ронни О'Салливан и шотландец Джон Хиггинс. Накануне в первой сессии О'Салливан спасся со счёта 0:3 и сумел к перерыву сделать ничью – 4:4. Вторая сессия поначалу была равной, но после счёта 6:6 шестикратный чемпион мира смог вырваться вперёд. На второй перерыв соперники ушли при счёте 10:6 в пользу шестикратного чемпиона мира.

В третьей партии матча О'Салливан уверенно нарастил преимущество и ушёл на новый перерыв при счёте 15:9.

Во второй полуфинальной паре играют англичанин Джадд Трамп и валлиец Марк Уильямс (13:11).

Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.

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