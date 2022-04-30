Хиггинс в ярости ударил кием после ошибки в полуфинале ЧМ по снукеру с О'Салливаном. Видео

В Шеффилде (Великобритания) продолжаются полуфинальные матчи чемпионата мира — 2022 по снукеру.



Третью сессию провели титулованный англичанин Ронни О'Салливан и шотландец Джон Хиггинс. Напомним, в первой сессии О'Салливан спасся со счёта 0:3 и сумел к перерыву сделать ничью – 4:4. Вторая сессия поначалу была равной, но после счёта 6:6 шестикратный чемпион мира смог вырваться вперёд. На второй перерыв соперники ушли при счёте 10:6 в пользу О'Салливана.



В третьей сессии англичанин продолжил наращивать преимущество, в том числе и из-за ошибок шотландца. После одной из них Хиггинс, прежде чем сесть, в ярости стукнул кием о пол. На перерыв соперники ушли при счёте 15:9 в пользу О'Салливана.

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