«Во время игры у меня было так много эмоций». Джадд Трамп — о драматичной победе в 1/2 ЧМ

Чемпион мира 2019 года, английский снукерист Джадд Трамп высказался о драматичной победе в полуфинале чемпионата мира — 2022 над валлийцем Марком Уильямсом (17:16).
«Во время этой игры у меня было так много эмоций. Я знал, что в какой-то момент он даст отпор, но Марк играл невероятно, а я просто сидел там и смотрел за всем этим. Мне было чуть проще играть, потому что я не допускал слишком жёстких ошибок.
Мне действительно понравилось наблюдать за ним, он был невероятен. Я молился, чтобы Марк сделал несколько ошибок, и мне повезло в последнем фрейме. Если две ошибки идут в твою пользу, ты знаешь, что это твой день», — цитирует Джадда Трампа BBC.
Напомним, первую сессию Трамп выиграл с разгромным счётом 7:1. Во второй Уильямс смог вернуться в игру, но отставание всё же было ещё велико — 5:11.
В третьей сессии погоня продолжилась, и на перерыв соперники ушли уже при счёте 13:11 в пользу Джадда Трампа. В заключительной части полуфинала Уильямсу быстро удалось сравнять счёт. Интрига сохранилась до заключительного, 33-го фрейма, который всё же выиграл Трамп.
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