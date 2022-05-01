Марк Уильямс: у меня было 80% поддержки зала. В матче против Джадда Трампа — это редкость

Трёхкратный чемпион мира, валлийский снукерист Марк Уильямс прокомментировал результат своего полуфинала на чемпионате мира — 2022.
Уильямс в драматичном матче уступил англичанину Джадду Трампу со счётом 16:17, несмотря на то, что отыгрался с 5:12 и даже вышел вперед в заключительной части матча — 16:15.
«Толпа была на ногах, когда я возвращался из туалета, и впервые это звучало так, будто у меня было 80% поддержки зала. Такое очень редко встречается против Джадда, потому что он самый популярный игрок.
Казалось, что он уже был готов выиграть при счёте 15:15, но я удержался и вырвался вперёд. При всех его заслугах у меня не было никаких сомнений, что он мог выиграть», — приводит слова Уильямса BBC.
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