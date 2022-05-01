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Гендир ФИДЕ: Карякин кричит «спорт вне политики», но так же часто говорит о поддержке СВО

Гендир ФИДЕ: Карякин кричит «спорт вне политики», но так же часто говорит о поддержке СВО
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Генеральный директор Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский впервые высказался после пранка от Вована и Лексуса.

Российские пранкеры вели разговор с Сутовским об отстранении гроссмейстера Сергея Карякина от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

«На самом деле ситуация достаточно простая. ФИДЕ, в отличие от многих спортивных федераций, не дисквалифицировала российских и белорусских спортсменов. Я лично отстаивал и отстаиваю право российских шахматистов продолжать играть в международных турнирах, пусть и под нейтральным флагом. Да, это исключает выступление сборных. Но при этом позволяет спортсменам продолжить карьеру, выступать в чемпионатах.

Дворковича за это критикую – дескать, он защитил своих. Да и у меня было несколько острых публичных дискуссий с западными коллегами, которые предлагали отстранить всех россиян от шахмат. Считаю такой подход неправильным и, несмотря на критику в свой адрес, отстаиваю эту позицию. Поэтому мне смешны обвинения в русофобии.

То, что я считаю, что Карякин заслуживает дисквалификации, никак не является русофобией. Нельзя одновременно кричать на каждом углу «спорт должен быть вне политики» и так же часто говорить о поддержке спецоперации, как делает это Карякин. Это наносит серьезный ущерб шахматному миру.

Если чьи действия и ухудшают отношение к россиянам во всем мире, так это поступки Карякина. Именно благодаря этим действиям отношение к российским шахматистам в мире становится намного хуже.

Характерно, что его не поддержал ни один из ведущих российских гроссмейстеров, большинство из которых открыто выступило против спецоперации. Предвосхищая спекуляции, это было в самом начале марта, еще до рассмотрения дела Карякина этической комиссией.

Во время пранка из меня всячески пытались выудить информацию, но поскольку я честно излагал свою позицию, то по факту ничего из этого не получилось. Разве что озвучил свою оценку человеческих качеств Карякина, чего не смог бы сделать публично.

Высказывания Карякина о том, что я ревную к его шахматным успехам, воистину нелепы. То есть я рьяно отстаиваю право Непомнящего играть в турнире претендентов, но почему-то при этом по каким-то личным причинам решил отомстить Карякину? Смешно», — приводит «Матч ТВ» слова Сутовского.

«Я хотел закончить непобеждённым». Что будет, если Карлсен откажется играть за титул? «Я хотел закончить непобеждённым». Что будет, если Карлсен откажется играть за титул?

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?

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