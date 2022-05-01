Гендир ФИДЕ: Карякин кричит «спорт вне политики», но так же часто говорит о поддержке СВО

Генеральный директор Международной шахматной Федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский впервые высказался после пранка от Вована и Лексуса.

Российские пранкеры вели разговор с Сутовским об отстранении гроссмейстера Сергея Карякина от имени министра спорта Украины Вадима Гутцайта.

«На самом деле ситуация достаточно простая. ФИДЕ, в отличие от многих спортивных федераций, не дисквалифицировала российских и белорусских спортсменов. Я лично отстаивал и отстаиваю право российских шахматистов продолжать играть в международных турнирах, пусть и под нейтральным флагом. Да, это исключает выступление сборных. Но при этом позволяет спортсменам продолжить карьеру, выступать в чемпионатах.

Дворковича за это критикую – дескать, он защитил своих. Да и у меня было несколько острых публичных дискуссий с западными коллегами, которые предлагали отстранить всех россиян от шахмат. Считаю такой подход неправильным и, несмотря на критику в свой адрес, отстаиваю эту позицию. Поэтому мне смешны обвинения в русофобии.

То, что я считаю, что Карякин заслуживает дисквалификации, никак не является русофобией. Нельзя одновременно кричать на каждом углу «спорт должен быть вне политики» и так же часто говорить о поддержке спецоперации, как делает это Карякин. Это наносит серьезный ущерб шахматному миру.

Если чьи действия и ухудшают отношение к россиянам во всем мире, так это поступки Карякина. Именно благодаря этим действиям отношение к российским шахматистам в мире становится намного хуже.

Характерно, что его не поддержал ни один из ведущих российских гроссмейстеров, большинство из которых открыто выступило против спецоперации. Предвосхищая спекуляции, это было в самом начале марта, еще до рассмотрения дела Карякина этической комиссией.

Во время пранка из меня всячески пытались выудить информацию, но поскольку я честно излагал свою позицию, то по факту ничего из этого не получилось. Разве что озвучил свою оценку человеческих качеств Карякина, чего не смог бы сделать публично.

Высказывания Карякина о том, что я ревную к его шахматным успехам, воистину нелепы. То есть я рьяно отстаиваю право Непомнящего играть в турнире претендентов, но почему-то при этом по каким-то личным причинам решил отомстить Карякину? Смешно», — приводит «Матч ТВ» слова Сутовского.

За что дисквалифицирован гроссмейстер Сергей Карякин?