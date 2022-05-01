Джон Хиггинс: О’Салливан зацементирует своё величие в случае победы на ЧМ

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс, в полуфинале проходящего в Шеффилде (Великобритания) мирового первенства уступивший фавориту турнира англичанину Ронни О’Салливану, считает, что тот станет величайшим в истории, если победит на нём.

«Я считаю, что он зацементирует своё величие в глазах всех. Знаю, многие люди всё ещё держатся за Стивена (Хендри – шотландского снукериста, семикратного чемпиона мира. – Прим. «Чемпионата»), выигравшего семь чемпионатов, он великий игрок, но для меня всё станет понятно», – приводит слова Хиггинса издание Eurosport.co.uk.

Напомним, сегодня, 1 мая, состоялась первая сессия финального матча между О’Салливаном и победителем ЧМ-2019 Джаддом Трампом, по итогам которой О’Салливан вышел вперёд — 5:3.