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«А ты сам попробуй». Ронни О'Салливан четыре минуты спорил с судьёй из-за положения битка

«А ты сам попробуй». Ронни О'Салливан четыре минуты спорил с судьёй из-за положения битка
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Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан принял участие в любопытном эпизоде во время финального матча мирового первенства, проходящего в Шеффилде (Великобритания), с соотечественником Джаддом Трампом.

О'Салливан остался недоволен расположением битка, после чего попросил судью сдвинуть его, однако после действий последнего вновь попросил его сменить позицию, что растянулось на несколько минут. По ходу эпизода после очередного вопроса рефери о положении шара О'Салливан раздражённо ответил, что он сам бы мог нанести удар.

Права на видео принадлежат Eurosport. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Eurosport Snooker

Напомним, сегодня, 1 мая, состоялась первая сессия матча между О’Салливаном и победителем ЧМ-2019 Джаддом Трампом, по итогам которой О’Салливан вышел вперёд — 5:3.

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