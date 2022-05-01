Ронни О'Салливан завершил фрейм потрясающим ударом от трёх бортов. Видео

Шестикратный чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан эффектно завершил фрейм во время первой сессии финала чемпионата мира – 2022 в Шеффилде (Великобритания). Он сделал это ударом от трёх бортов, на действие Ронни зрители отреагировали овациями.

Напомним, за седьмой титул в карьере О'Салливан борется с Джаддом Трампом. По итогам первой сессии Ронни повёл со счётом 5:3.

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Напомним, в 2021 году титул на чемпионате мира по снукеру завоевал англичанин Марк Селби, который в финальном матче отпраздновал победу над соотечественником Шоном Мёрфи. Однако на ЧМ-2022 Селби проиграл уже в 1/8 финала. Его соперником был китаец Янь Бинтао, победивший со счётом 13:10.