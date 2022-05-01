Ронни О'Салливан снова повздорил с судьёй в финале ЧМ по снукеру

Шестикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан продолжает создавать скандальные эпизоды по ходу финального матча мирового первенства, проходящего в Шеффилде (Великобритания), с соотечественником Джаддом Трампом.

Напомним, ранее О'Салливан остался недоволен расположением битка, вынудив рефери на протяжении нескольких минут переставлять его.

На этот же раз фаворит турнира спровоцировал судью Оливера Мартила, сделавшего ему замечание, однако отказавшегося объяснять причину, на что О'Салливан посоветовал ему проверить камеры.

Инцидент не понравился и Трампу, посчитавшему, что рефери мог объясниться с его соперником и после сессии.

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Ранее О'Салливан подвергался наказанию за непристойные жесты. В 2008 году он был оштрафован на £ 2750 из-за них во время пресс-конференции на соревновании China Open.